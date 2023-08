Fornaciari e Adorni scrivono al Governo

Il Comune di Porcari scrive al Governo per destinare i fondi Covid non utilizzati al sostegno sugli affitti. Il Municipio di piazza Orsi intende impegnare 35mila euro propri, ai quali si aggiungerà il contributo della Regione Toscana che, per tutto il territorio con i suoi 273 Comuni, ha stanziato circa 1,7 milioni di euro. Le risorse sono al lumicino e allora ecco la proposta del sindaco Leonardo Fornaciari e dell’assessore al Sociale Michele Adorni. Con una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alla Ministra delle Politiche sociali Marina Elvira Caldarone e al presidente dell’Anci, Antonio Decaro, gli amministratori di Porcari hanno richiesto di poter utilizzare le risorse ancora disponibili, ma vincolate, trasferite ai Comuni per sostenere i territori dagli effetti economici della pandemia di Covid-19.

"La scelta di non allocare risorse per gli affitti - spiegano Fornaciari e Adorni - mette in grosso affanno le famiglie che, ogni anno, attendono questo ristoro come un’irrinunciabile boccata di ossigeno a sostegno dei loro bilanci e, al tempo stesso, pone i Comuni in grande difficoltà a fornire le risposte che i cittadini attendono dalla struttura pubblica a loro più prossima".

Da qui l’idea e la proposta avanzata al governo: il Comune di Porcari ha ancora, in alcuni capitoli di bilancio, le risorse delle agevolazioni Tari per le utenze non domestiche soggette a restrizioni o chiusure nel corso della pandemia. Nonostante gli avvisi pubblicati secondo le modalità indicate, infatti, non tutte le aziende del territorio si sono avvalse di quest’opportunità e si è così generato un avanzo complessivo di poco più di 99mila euro".

Ma. Ste.