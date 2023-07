Formazione umanitaria per le opere nel mondo della Misericordia

Dal 17 al 28 luglio Spazio Spadoni organizza una formazione per la costruzione di strumenti volti alla divulgazione delle Opere di Misericordia nel mondo. Le giornate formative si svolgeranno a Lucca e vedranno la partecipazione di amici e collaboratori provenienti oltre che dal territorio nazionale, anche dall’Africa, dall’Asia e dal Sud America, in particolare dal Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Burkina Faso, Benin, India, Brasile. Sarà rappresentato anche un nuovo territorio con cui Spazio Spadoni ha iniziato a misurarsi da poche settimane, ovvero l’Albania. Per informazioni [email protected]