“Fondi sfitti?. Non c’è un’unica causa“

Una contraddizione in termini: una città è piena di turisti, soffre per diversi fondi sfitti. “E’ in corso un ricambio “funzionale” in quanto molte chiusure di negozi sono dovute alla tentata vendita di prodotti ormai anacronistici – spiega Natale Mancini dell’agenzia Casamica – Oppure molte categorie sono in competizione con l’on-line. Inoltre c’è il fatto che il prezzo dei fondi non è più sostenibile rispetto a pochi anni fa. Gli affitti non si adeguano e noi come operatori richiediamo una maggiore sensibilizzazione da parte dei proprietari a contenere i canoni locativi per una maggiore durata dei contratti stessi. Nonostante l’incremento turistico, solo somministrazione e micro catene riescono a tenere il passo e favorire il ricambio dei fondi sfitti, artigiani e attività storiche si spostano in zone meno centrali“.