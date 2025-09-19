Fondi sfitti a Castelnuovo. Un bando per i proprietari: "Occasione per i giovani"

Il Comune di Castelnuovo punta sul rilancio del commercio con un progetto per riattivare i fondi sfitti collocati al piano terra e affacciati sulla pubblica via o piazza. In altri termini i proprietari mettono a disposizione in comodato d’uso, per sei mesi, fondi sfitti affinché il Comune provveda, tramite la partecipazione al bando regionale sulla rigenerazione commerciale, al recupero a ammodernamento dei locali e al rilancio delle attività attraverso un’analisi di mercato accurata. Per raggiungere questo obiettivo l’amministrazione comunale di Castelnuovo intende partecipare al bando della Regione Toscana per la rigenerazione commerciale delle cosiddette "aree bersaglio", la cui domanda di partecipazione scade mercoledì 24 settembre. L’Ente si rivolge quindi ai proprietari di locali inattivi affinché manifestino il proprio interesse a metterli a disposizione del Comune, attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di sei mesi, perché esso possa farsi carico delle spese di ristrutturazione, senza alcun onere per il titolare, ed aprire una seria analisi di mercato del centro e delle zone limitrofe mirata a ricercare possibili affittuari che svolgano attività compatibili con i fondi selezionati.

Ovviamente, l’intera operazione è vincolata dall’ottenimento o meno del finanziamento regionale che, indicativamente, verrà assegnato tra aprile e settembre 2026. Se il Comune otterrà il finanziamento, lancerà una selezione per progetti imprenditoriali, commerciali, artigianali e culturali da insediare temporaneamente negli immobili aderenti. "Come amministrazione – spiega il sindaco Andrea Tagliasacchi– stiamo cercando di cogliere tutte le occasioni possibili per dare sostegno al commercio cittadino. Questo intervento rappresenta una doppia opportunità. Per i proprietari di fondi sfitti, l’occasione per riattivare e valorizzare i propri immobili; per giovani e meno giovani, sperimentare un’idea imprenditoriale in un contesto protetto e con il nostro supporto. Nelle prossime settimane, verranno organizzati incontri pubblici aperti alla cittadinanza e alle categorie economiche per discutere e condividere una strategia complessiva di rilancio del centro storico".

Dino Magistrelli