"Fondi per interventi dati dal Ministero"

"Per annunciare una banale opera di manutenzione, come la riparazione di una staccionata – scrive il gruppo di minoranza La Porcari che vogliamo – il sindaco Fornaciari fa un post sulla propria pagina facebook e aggiunge anche di aver potuto far l’intervento grazie a fondi del Ministero. Si tratta invece di un trasferimento di 12.500 euro assegnato a tutti i comuni d’Italia tra i 5 e i 10.000 abitanti".