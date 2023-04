Fondi ministeriali per riaprire il Caffè Di Simo

Umberto Sereni

Voci insistenti e attendibili che girano per città danno per imminente la decisione del Comitato per le Celebrazioni Centenarie di Giacomo Puccini di stabilire l’utilizzo dell’ingente quota di fondi assegnata dal Ministero. Una cifra che, a seconda di chi te la racconta, varia per il primo anno dai 9 ai 13 milioni di euro.

Seguendo le indicazioni fornite dal Comitato Scientifico il Comitato che decide l’uso dei fondi ha stabilito di impiegarne la parte più consistente per il recupero e la valorizzazione dei luoghi di esperienza pucciniana. Scelta sacrosanta che merita di essere appoggiata e incoraggiata.

segue a pagina 7