Fondi ministeriali per riaprire il Caffè Di Simo

Umberto Sereni

Quando, in sede di Comitato Scientifico, avanzai e illustrai la proposta di un intervento per il recupero dei luoghi puccianiani feci esplicito riferimento al Caffe Caselli-Di Simo, che da anni in via Fillungo giace in deplorevole abbandono. Recuperare il Caselli Di Simo per farne il cuore del movimento pucciniano di Lucca, in coerenza con la sua storia darebbe un senso alle Celebrazioni del Centenario, valorizzando l’identità pucciniana di Lucca ed incrementando la potenzialità attrattiva del turismo nazionale e internazionale. Con queste premesse sarebbe da attendere che nelle sue decisioni il Comitato delle Celebrazioni abbia privilegiato gli impegni destinati al recupero del Caselli Di Simo nella prospettiva di farne quel luogo di convivialità e di cultura e di arte che oggi manca a Lucca. Operazione questa che dovrebbe vedere attivi partecipi il Comune, le Fondazioni Pucciniane, e i proprietari dell’immobile. In questo quadro va ricercata la soluzione amministrativa della gestione del Caffe Caselli-Di Simo che dovrebbe essere affidata ad una società di scopo, pubblico-privata , finalizzata a fare del Caffe di via Fillungo il centro pulsante della vita artistica e culturale di Lucca. Al Comitato che sta prendere decisioni di assoluta importanza voglio ricordare questa semplice verità : il Centenario si celebra riportando il vita il Caffe di Puccini. Lo dico con la maggiore chiarezza possibile perché ho raccolto in città, negli ambienti dove queste cose si risanno, voci per niente confortanti. Sul tipo che i fondi ministeriali potrebbero essere usati per rinfrescare le facciate del Giglio E perché no, già che ci siamo, a sbiancare e ripulire i servizi igienici, provvedendo a dotarli di cospicue quantità di rotoli di carta igienica ? Aspettiamo qualche giorno e si vedrà. Povera Lucca e povero Puccini, quanti affronti dovete subire.