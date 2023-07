Fondazione Ragghianti Il nuovo numero di "Critica d’arte"

Pubblicato l’ottavo numero della nuova serie di “Critica d’Arte“, la rivista fondata da Carlo Ludovico Ragghianti con Ranuccio Bianchi Bandinelli nel 1935, ora diretta da Marco Collareta. Anche in questo nuovo doppio fascicolo è mantenuta l’ormai consueta suddivisione in sezioni: i “Saggi” e le “Note”, disposti in ordine cronologico, spaziano dall’Alto Medioevo all’arte concettuale di Giulio Paolini. Seguono la “Biblioteca”, con le recensioni di importanti libri di recente uscita, e infine l’“Osservatorio”. La rivista esce con due numeri doppi all’anno. Per acquisti e abbonamenti contattare Editoriale Le Lettere.