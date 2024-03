Fondazione Crl: 1,5 milioni per i ‘luoghi pucciniani‘

Ulteriori risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per interventi sui ‘luoghi di Puccini’. Ammonta a 1,5 milioni di euro il contributo dell’ente di San Micheletto su progettualità sostenute anche da risorse del Comitato Nazionale per le Celebrazioni. I soldi andrano al restauro della Villino Puccini di Viareggio (1.050.000 euro), per l’efficientamento energetico del Gran Teatro di Torre del Lago (250mila euro), per il recupero del giardino della Villa di Torre del Lago (80.000) e per la ciclopedonale tra Massarosa e Bozzano (120.000).

“La Fondazione – spiega il presidente Marcello Bertocchini – si è da sempre dichiarata disponibile a fare la propria parte di fronte a un impegno significativo del Comitato Nazionale per il recupero di strutture legate al del Maestro. Le importanti risorse destinate a queste iniziative ci hanno indotto a contribuire concretamente alla realizzazione di progetti che, da un lato risultano funzionali alle celebrazioni del Centenario, ma nel contempo consentono di dar vita interventi necessari e a lungo attesi, destinati a rimanere nel tempo nell’interesse delle comunità locali di oggi e di domani”.

Soddisfatto il sindaco Mario Pardini: "Il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane aveva stanziato oltre un milione di euro ed oggi la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha raddoppiato la cifra. Quindi grazie a questa unione di forze ed intenti oggi abbiamo oltre due milioni di euro da investire per il restauro del Villino Puccini di Viareggio. Un altro grande traguardo raggiunto in questo importante anno di celebrazioni pucciniane".