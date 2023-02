Foibe, l’Anpi scrive al sindaco Pardini

Non si placano le polemiche e le prese di posizione sull’incontro con lo storico Eric Gobetti e la questione delle foibe. Adeso a prendere la parola è l’Anpi con una lettera aperta al sindaco Mario Pardini.

"Non è nostra cura – scrive Filippo Antonini, presidente provinciale Anpi – rispondere a quell’accozzaglia di “critiche” scomposte e sconsiderate che ci sono piovute addosso in questi giorni, abbiamo le spalle larghe, sappiamo chi sono, da dove provengono e non ci intimidiscono. Tuttavia, mi rivolgo a lei, fosse solo per il ruolo che ricopre ed il rispetto che abbiamo - da sempre - verso le istituzioni democratiche, nate dalla Resistenza. Come Anpi, non abbiamo mai nascosto le critiche verso alcune prese di posizione da parte della sua amministrazione; spero - sempre - democraticamente e civilmente, ma ben fermi nelle Nostre idee e convinzioni. Ritengo, pertanto, di fare altrettanto, con questa breve nota".

Antonini entra poi nel merito dell’incontro con lo studioso Eric Gobetti. "All’iniziativa svoltasi in occasione del “Giorno del Ricordo” in un luogo importante e prestigioso per la città, l’Auditorium di San Francesco, hanno partecipato circa 500 persone, nella maggior parte studenti delle scuole medie superiori cittadine. Un dato significativo e importante, di cui dovremmo rallegrarcene tutti e tutte, soprattutto di questi tempi".

Gli studenti erano accompagnati e preparati dai loro insegnanti e l’iniziativa era la conclusione di un percorso; dato non di poco conto. Lo storico Eric Gobetti, non sminuisce o nega minimamente la tragedia delle “Foibe” e il dramma degli esuli, ma si limita a contestualizzare le vicende e a cercarne la genesi. Lo so, questo approccio storico, dà molto fastidio ai revisionisti che pertanto in ogni occasione strumentalizzano politicamente la vicenda, facendo, quello sì, un torto alla tragedia e al dramma stesso".

"Se anche il dr. Gobetti avesse detto delle “fesserie”; i presidi, gli insegnanti, e gli studenti tutti, hanno sicuramente il sufficiente spirito critico per farsi le loro idee ed opinioni e spero anche di contrastarle e di combatterle apertamente. Non sottovalutiamo pertanto la loro intelligenza, preparazione e senso civico! A quell’incontro, infine, io e lei non c’eravamo, forse abbiamo perso, entrambi, un’occasione di partecipazione, di democrazia e di confronto".

Fabrizio Vincenti