Foibe, i circoli FdI commemorano le vittime della tragedia

I circoli FdI di Capannori e Altopascio organizzano per domani alle 11 al Monumento ai Caduti nel piazzale della Chiesa di Capannori una commemorazione per la giornata del ricordo delle vittime delle Foibe. Il presidente di circolo di Capannori Paolo Ricci, il consigliere comunale Matteo Petrini e il consigliere di Altopascio e presidente di circolo Valerio Biagini, sottolineano: "Chi dimentica gli orrori del passato ne è complice, per questo ricordiamo le povere persone trucidate sotto il regime comunista di Tito nelle foibe. Una tragedia dimenticata per troppo tempo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare come segno di solidarietà per le vittime istriane, ma che riguarda tutti quelli che hanno perso la vita per la violenza di qualche altro uomo".

M.S.