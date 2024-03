Foglio di via per due pregiudicati

I Carabinieri della Stazione di Gramolazzo hanno notificato ieri a due pregiudicati residenti in Liguria e gravati da numerosi reati contro il patrimonio, un foglio di via obbligatorio che per la durata di un anno che non gli consentirà di potersi più recare nei territori della Garfagnana. I due erano stati controllati nel comune di Minucciano, durante la normale attività di controllo del territorio, dai militari della stazione e al termine sarebbero emerse incongruenze e circostanze sospette tali da evidenziare il concreto pericolo che potessero trovarsi in zona per commettere nuovi reati.

Per tale motivo, valutate le importanti motivazioni esposte dai carabinieri, l’autorità di pubblica sicurezza di Lucca ha ritenuto che le due persone fermate fossero da ritenersi pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, emettendo la misura di prevenzione del foglio di via nei loro confronti.