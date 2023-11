Focus sulle malattie rare. Confronto tra medici sabato in San Micheletto

In Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila persone. Si conoscono tra le 6mila e le 8mila malattie rare. “Rare“ per modo di dire, le oltre 6000 patologie conosciute ad oggi colpiscono 300 milioni di persone in tutto il mondo e, solo in Europa, sono

rappresentate da circa 900 associazioni di pazienti. Di tutto questo si parlerà sabato dalle ore 9 nel

Complesso di San Micheletto. L’evento è promosso dall’Ordine dei Medici di Lucca ed è aperto a tutta la cittadinanza. Nella foto il presidente dell’Ordine dei medici, Umberto Quiriconi.