Focus con docenti pedagogisti e psicologi

Saranno ben 80 gli stand informativi dove dal 17 al 19 novembre, scuole, istituti scolastici, università, centro per l’impiego, avviamento professionale e consulta scolastica (saranno presenti anche Imt e Istituto Boccherini) al Real Collegio forniranno informazioni

di dettaglio sulla propria attività, per dare elementi utili per la scelta del proprio futuro sia agli studenti delle scuole secondarie di primo grado sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.

I laboratori e i workshop saranno attivi sabato e domenica al piano terra,

una bella vetrina delle scuole con dimostrazione delle abilità e conoscenze acquisite. Sabato mattina e domenica pomeriggio la ditta Del Monte Ristorazione, che gestisce

appunto la ristorazione scolastica nel comune capoluogo, offrirà

una degustazione. Lunedì 20 per l’intera giornata l’Unicef presenterà i suoi progetti laboratoriali sui diritti dell’infanzia avviati con

le scuole della piana di Lucca, interviene la professoressa Silvana Miraglia. L’area convegno propone cinque incontri con esperti

del settore: venerdì alle 16.30 con Antonio di Pietro, pedagogista ludico, docente dell’Università di Firenze,

si parlerà del mondo dei bambini. A seguire, alle 18

lo psicologo Giuseppe Lavenia affronterà il tema degli adolescenti digitali. Domenica il pedagogista Piero Crispiani, direttore scientifico del Centro italiano disprassia e dislessia farà un focus sullo sviluppo cognitivo e motorio, interverrà anche Marco Orsi dell’associazione “Senza Zaino”.

Lunedì alle 15 lo scrittore e insegnante Enrico Galiano incontra gli studenti per insegnare loro la straordinaria arte di sbagliare e a seguire, alle 17, darà le coordinate

della scuola che piace a tutti, quella di “felicità per eterni ripetenti”.