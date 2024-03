Floricoltore e giardiniere. Si cerca anche lavapiatti

1 floricoltore e 1 giardiniere. Per giardiniere esperienza per piantumazione piante, potature, sistemazione e cura del verde. Saper utilizzare escavatori, piattaforma, attrezzi per la potatura piante. Per floricoltore sistemazione e cura delle piante in serra, gestione del contatto con il pubblico, fornendo assistenza e informazioni sulle piante, garanzia della qualità e presentazione attraente dei prodotti in esposizione, preparazione e confezionamento piante. Si richiede esperienza nel settore florovivaistico. Capacità organizzative e attenzione ai dettagli. Lavoro a tempo indeterminato. Zona Altopascio. Email: [email protected]

1 lavapiatti: addetto/a al lavaggio serale dal mercoledì alla domenica orario da stabilire. Lavoro a tempo determinato. Zona di lavoro: Capannori. Non è richiesta precedente esperienza. Per informazioni e contatti tel. 0583403658.