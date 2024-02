Flop cargo-bike. Pochi pregi e tanti difetti. I mezzi potrebbero finire a Sistema Ambiente

Cargo bike, il futuro è nella spazzatura, ovvero, con ogni probabilità a servizio di Sistema Ambiente. Il servizio di cargo-bike, nove mezzi che stazionano inoperosamente in alcune piazze cittadine era stato avviato in pompa magna, nel novembre 2021 dalla giunta Tambellini e proposto come l’ennesima svolta "green". Si è trasformato in un flop imbarazzante quanto annunciato e ora la giunta Pardini è intenzionata a mandare in pensione quei mezzi. Troppi i problemi, praticamente zero i vantaggi, come conferma l’assessore al traffico Remo Santini. "I mezzi hanno problematiche legate al software e alla manutenzione – spiega – senza considerare che il loro utilizzo è a dir poco risibile anche secondo le ultime verifiche: tutte questa serie di considerazioni ci stanno facendo valutare l’ipotesi di un loro accantonamento. Mi sono già confrontato con l’assessore Consani e stiamo valutando di fare una donazione dei messi a Sistema Ambiente dove potrebbero trovare un utilizzo più intenso".

Gli ultimi dati disponibili sui mezzi risalgono a un anno dalla loro introduzione: 78 i soggetti iscritti al servizio, mentre il numero dei viaggi effettuati era complessivamente pari a 140. Uno ogni tre giorni: vero flop. E pensare che le nove cargo bike fanno parte di un progetto che doveva servire a liberare parzialmente il centro dai mezzi a motore. "Siamo stati capaci di trasformare un progetto europeo – annunciava all’inaugurazione l’allora assessore alla Mobilità Gabriele Bove – inizialmente rivolto a una platea ristretta di pubblico, quella degli addetti al trasporto merci in centro storico, in un’iniziativa che si apre a tutti. Chiunque, infatti, potrà usufruire delle cargo bike: cittadini, anche non residenti nel comune di Lucca, commercianti, artigiani, ma anche turisti e visitatori. Si potrà circolare con un mezzo green, non inquinante e sostanzialmente gratuito".

A ventisei mesi di distanza da allora, le nove le cargo bike elettriche – presenti in città grazie al progetto Life Aspire, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life, uno dei tanti programmi europei la cui utilità è tutta da dimostrare, sviluppato dal Comune di Lucca insieme a Lucense, società partecipata del Comune, con la partnership di Memex, società di ingegneria dei trasporti di Livorno, e Municipia Spa – Gruppo Engineering– son al palo e non è un modo di dire. Il trasloco a altra funzione pare ormai inevitabile.