Flash mob e corteo in centro: "Ogni giorno abusi di ogni tipo"

Nemmeno la pioggia ha fermato il corteo guidato dall’associazione “Non una di meno”, che ieri ha animato le strade della città di voci decise a far arrivare dritti al punto gli ideali di chi vuole un cambiamento reale nella società. Nella giornata internazionale della donna, le strade della città si sono riempite di manifestanti determinati a fare sentire il proprio dissenso per una festa che non deve essere tale. Il corteo ha preso vita dalla piazza simbolo della città, quella del Duomo, ed ha attraversato i luoghi “simbolo delle violenze di genere: case, posti di lavoro e chiese” come hanno sottolineato le organizzatrici.

“Attraversiamo i luoghi dove ogni giorno si subiscono violenze di genere”, è stato uno dei messaggi chiave portati avanti durante la manifestazione. Le parole pronunciate hanno risuonato forte nelle vie della città, richiamando l’attenzione su una realtà spesso ignorata o sottovalutata. Le donne e gli uomini presenti hanno dimostrato di essere pronti a fermarsi e a lottare per un mondo più giusto e equo, dove i diritti fondamentali di ogni individuo siano rispettati senza distinzioni di genere.

Anche le donne della Cgil e dello Spi Cgil Lucca non si fermano, e anche quest’anno, sono scese in piazza per continuare l’opera di sensibilizzazione sulle tematiche di genere. Così ieri in corrispondenza dello sciopero regionale indetto dalla Filcams Cgil Toscana, le componenti del Coordinamento Donne Cgil e Spi Cgil Lucca, assieme a numerose associazioni, tra cui Maschile Plurale Lucca, Città della Donna Lucca, Centro Donna Lucca e Auser Lucca, e alla consulente per le Pari Opportunità della Provincia di Lucca, Teresa

Leone, si sono riunite in Piazza Napoleone per un suggestivo flash mob.

Un impegno, quello che verrà portato avanti nella Giornata della Donna, che prosegue il percorso della piattaforma dedicata alle questioni di genere della Cgil nazionale, Belle Ciao, all’interno del quale sono elencate proprio queste rivendicazioni. In primo luogo vi è proprio la questione salariale e lavorativa, poi “il contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere, non solo quella fisica, solitamente legata ad una concezione patriarcale della società, che continua a mietere ogni anno centinaia di vittime anche nel nostro Paese. Non va infatti trascurata la violenza economica, che impone la non autonomia economica delle donne, che non possono autodeterminarsi e affrancarsi dai compagni violenti“.

Rebecca Graziano