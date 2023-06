Fiumi sempre più sicuri Via a lavori per tre milioni

Sono partiti i lavori di sicurezza idraulica attraverso i lavori di manutenzione del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Gli interventi, che ammontano a tre milioni di spesa, andranno a interessare la Piana di Lucca e la Garfagnana. Riguarderanno lo sfalcio della vegetazione e il taglio degli alberi situati all’interno della sezione idraulica, che potrebbero costituire ostacolo al regolare deflusso.

Le opere eseguite da personale delle ditte incaricate dal Consorzio, prevedono il rifacimento di muri, il consolidamento di sponde franate e lo scavo del fondale, utile a rimuovere la vegetazione accumulata che rischia di ostruire il normale deflusso delle acque.

"I lavori, divisi in oltre cinquanta lotti esecutivi – si legge in una nota dell’ente consortile – interesseranno i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari per un investimento di circa due milioni di euro e termineranno nel mese di settembre".

Imminenti anche i lavori di manutenzione nei corsi d’acqua della Garfagnana e della Media Valle, in affidamento all’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio e che prevedono il taglio della vegetazione nei rii situati nelle zone di Vagli, Careggine, Fosciandora, Molazzana e Sillano. Il Consorzio si occuperà inoltre di effettuare lavori di manutenzione, nei lotti situati nei Comuni di Pescaglia e Ghivizzano, il tutto per un investimento di oltre un milione di euro.

"La sicurezza del territorio è per noi un obiettivo primario – dichiara il presidente Ismaele Ridolfi – perché di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici il nostro impegno nella manutenzione e nella prevenzione sarà sempre maggiore; i lavori in corso di realizzazione sono finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico, nel rispetto dell’ambiente e degli animali nidificanti grazie all’adozione di metodi di manutenzione “gentile” che conciliano la sicurezza idrogeologica con la tutela degli habitat, il tutto senza trascurare l’attenzione al decoro urbano".

