Fiori, piante, colori e profumi Torna la meraviglia di Murabilia

"Underground – Sottosuolo vegetale" sarà il tema centrale di Murabilia 2023 una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia che è a un passo dal divenire fiera nazionale.

Realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) e il Comune di Lucca, la manifestazione animerà le Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà) nei giorni 1, 2 e 3 settembre prossimi. A presentare l’edizione 2023 a Palazzo Orsetti sono stati Mia Pisano, assessore alla Cultura, Alberto Rigoni, responsabile dei contenuti e delle produzioni di Lucca Crea, Maria Novella Dogliotti responsabile Polo Fiere e Gardening di Lucca Crea e Giuseppe Benedetti curatore di Murabilia. "E’ uno degli eventi principe del Settembre Lucchese – ha ricordato l’assessore Pisano – in grado di garantire ancora una volta tante novità. Siamo davvero contenti di ospitare gli operatori di un settore che è una meraviglia".

L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. "Underground – Sottosuolo vegetale" è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi; dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce sulla nostra tavola. "Botanica e Giardinicola – ha aggiunto Rigoni – sono cultura a 360°, Murabilia da 22 anni si prende cura di un monumento simbolo come le Mura nei giorni della rassegna".

200 gli espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate per dare nuovo colore a giardino e balconi, quando l’estate si appresta a sfumare in un generoso autunno. "Perché la scelta dell’underground? Perché è la parte più rilevante di un giardino – ha aggiunto Benedetti – anche se non la vediamo".

Fabrizio Vincenti