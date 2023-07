Fiori, api e farfalle: più attenzione alle biodiversità

Il Comune invita i cittadini ad aderire a una mattina dedicata a guardare e “contare“ fiori, api e farfalle per capire quali specie abitano il cuore di Capannori e difendere la biodiversità del territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto sulla tutela della biodiversità "LapeMaia", promosso dal Comune di Capannori, domani mattina, dalle ore 8 alle 11, si svolgeranno alcuni rilievi botanici e faunistici nelle aree situate dietro il municipio di piazzale Aldo Moro.

In linea con i progetti di ‘citizen science’ in cui anche i cittadini possono partecipare e contribuire ai rilievi, chi vuole può partecipare attivamente seguendo i ricercatori nelle analisi. I ricercatori presenti saranno i biologi: Arianna Chines, Roberto Canovai, Angela Giannotti e Michele Bertoncini. "Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, anche per vedere con i propri occhi la bellezza legata alla tutela della biodiversità nel nostro territorio – dice l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro –. L’aspettativa dei ricercatori, visto il periodo estivo e di grande caldo che stiamo vivendo in questi giorni è di trovare numerose specie botaniche e anche farfalle e impollinatori di vario genere. Sarà quindi molto interessante per vederli all’opera e approfondire con loro gli aspetti che più ci appassionano della flora e della fauna locale".