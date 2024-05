Finto dentista in ospedale. L’Asl costretta a pagare

Ancora una vicenda giudiziaria che ha per protagonista Filippo Giambastiani, 45enne lucchese senza laurea in medicina che si spacciava per dentista. Stavolta si tratta di una causa vinta da una donna, tutelata dall’avvocato Nicola Barsotti, che aveva citato in sede civile l’Asl: il tribunale di Pisa ha stabilito che sarà risarcita con 18mila euro perché l’Asl sostanzialmente non avrebbe vigilato sull’operato di quel “tirocinante“. La donna aveva infatti conosciuto il finto dentista nel reparto di odontoiatria dell’ospedale Campo di Marte a Lucca nel 2015, dove Giambastiani faceva appunto il tirocinante pur senza un valido titolo di studio. Le aveva proposto di curarle alcune carie e problemi dentali, ricevendola la mattina presto al Campo di Marte e prendendo direttamente i soldi. Interventi maldestri, però, che le avevano procurato seri danni. Solo in seguito la donna aveva scoperto che era un dentista fasullo che girava in camice per l’ospedale. Da qui la causa civile contro l’Asl.