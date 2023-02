Fino al 5 marzo due mostre speciali

Coinvolgente, a tratti calda come un abbraccio, la mostra “Sguardi” con le opere di Alessandra Puntoni (foto), organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con la Fondazione Lucca Sviluppo al Palazzo delle Esposizioni di Lucca sta riscuotendo un importante riscontro di pubblico e anche per questo gli organizzatori hanno deciso di prolungarla in via straordinaria fino al 5 marzo. Alessandra Puntoni, restauratrice di chiara fama, ha condotto durante la sua carriera, importanti incarichi di recupero di opere e monumenti, cosa che le ha permesso di maturare numerose e variegate esperienze artistiche, confluite nel proprio percorso, dando vita ad uno stile di pittura cosiddetta “pre^t-à-porter”. La mostra resta visitabile ad ingresso gratuito, dal martedì alla domenica con orario 1519.

Prosegue fino al 5 marzo anche la mostra dedicata alle imprese dello scalatore e campione paraolimpico Andrea Lanfri, che ha raggiunto il 13 maggio 2022 la vetta dell’Everest, sostenuto da istituzioni ed aziende del territorio tra le quali proprio la Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ed è proprio quella salita sulla cima più alta la protagonista nelle fotografie di Ilaria Cariello, nella mostra “La lunga strada per il tetto del mondo”, allestita nella sala di via del Molinetto. Ingresso libero dal martedì alla domenica, orario 15-19.