Finiti i lavori alla stazione di Fornoli. Recupero e valorizzazione dell’area: "Bene anche per l’aspetto turistico"

Sabato mattina, 21 ottobre alle ore 10,30, al termine dei lavori di ristrutturazione, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Stazione Ferroviaria di Fornoli.

Un intervento molto sentito, specialmente dai residenti, che varie volte hanno sottolineato i tanti problemi avuti nel corso del tempo dei cantieri.

L’intervento, "Recupero e valorizzazione dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria di Bagni di Lucca" sulla tratta Aulla-Lucca nella frazione di Fornoli, è uno dei primi realizzati nell’ambito della richiamata strategia delle Aree Interne relativo ad un completo recupero di un’area di primaria importanza nel tessuto urbano e di miglioramento della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale.

"Tale realizzazione, oltre a rendere funzionale ed accogliente un’area di accesso al nostro territorio, - sottolinea il sindaco Paolo Michelini - permette anche una più intensa e razionale fruizione dell’area sotto il profilo turistico. Grande è la soddisfazione dell’Amministrazione per questo risultato che, al di là delle polemiche, registra grande funzionalità contribuendo a rivalorizzare una zona di grande interesse per il nostro territorio".

Un lavoro che mette tutti d’accordo, cittadini e amministrazione.

Il Comune di Bagni di Lucca, come si sa, è inserito nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) della Strategiad’area "Garfagnana – Lunigiana –Media Valle del Serchio –Appennino Pistoiese" presentato alla Regione Toscana da parte dell’Unione dei Comuni Garfagnana quale ente capofila nell’ambito della "Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese" prevista nell’Accordo di partenariato sulla programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020. Con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 443 del 06042020 è stato approvato lo schema del suddetto Accordo di programma quadro per l’attuazione della Strategia d’Area "Garfagnana – Lunigiana - Mediavalle del Serchio – Appennino Pistoiese" con l’assegnazione dei finanziamenti.

Il finanziamento ottenuto dal comune di Bagni di Lucca per la stazione di Fornoli è pari ad € 245.000,00.

Marco Nicoli