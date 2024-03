Fine settimana da fiaba tra laboratori, mostre e decorazione biscotti

Un fine settimana da fiaba al Real Collegio, domani e domenica con il festival dedicato alle famiglie con percorsi interattivi, letture animate (anche di Esopo), laboratori e mostre e installazioni, patrocinato dal Comune e co organizzato da Lucca Bimbi e Conexo APS. Da non perdere anche, dalle 15 alle 17, il laboratorio di decorazione di biscotti. “Fiabe da mangiare” sarà la mostra a ingresso libero grazie al contributo del Comune di Lucca, che si terrà al piano terra e che aprirà un portale magico per entrare nel cuore vero di “Lucca di Fiaba in Favola”. Rappresentate tutte le più importanti fiabe da Pinocchio ad Elsa, da Belle ad Ariel.