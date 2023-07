Finanziati 1 milione ai progetti Prin di Lucca: Ottimi risultati Scuola Imt

Ancora un obiettivo centrato da parte della Scuola Imt Alti studi di Lucca, che ha ottenuto un finanziamento di quasi un milione di euro per progetti in economia, neuroscienze, filosofia, fisica e informatica. Si tratta di un brillante risultato legato a finanziamenti inerenti progetti di rilevante interesse nazionale (Prin) finanziati dal Ministero dell’università e della ricerca.

Comprensibile la soddisfazione della scuola: "Si tratta di progetti che promuovono il sistema nazionale della ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – si legge in una nota – e che incoraggiano la collaborazione tra ricercatori di diversi atenei o enti pubblici di ricerca; tredici dei progetti presentati dai ricercatori della Scuola Imt, come coordinatori nazionali o di gruppi di ricerca locale, sono stati ammessi al finanziamento e – prosegue la nota – su tre di questi progetti la nostra scuola svolge il ruolo di coordinatore nazionale, mentre sui restanti è partner assieme ad altre università".

Un ruolo chiave, dunque, per la Scuola Alti Studi della nostra città. Con questo importante riconoscimento, Imt nei prossimi cinque anni avrà a disposizione quasi un milione di euro per lavorare a progetti Prin che interessano la quasi totalità dei suoi gruppi di ricerca.

Prosegue Imt: "Questi finanziamenti vanno ad aggiungersi ai quasi due milioni e mezzo di euro che sono stati recentemente messi a disposizione della Scuola a seguito di bandi competitivi Pnrr perpartenariati per ricerche Cybersicurezza e delle Scienze della vita".

Soddisfatto il rettore Rocco De Nicola: "Questo è un altro importante risultato raggiunto dalla Scuola Imt – dichiara – un obiettivo che testimonia l’alto livello dei nostri ricercatori, che ringrazio per il costante lavoro e impegno; l’ammissione al finanziamento di progetti di “Rilevante Interesse Nazionale”, dimostra che la nostra Scuola è in grado di giocare un ruolo fondamentale in ambiti strategici per lo sviluppo del Paese, e questo ci riempie di orgoglio". De Nicola prosegue sottolineando come "con particolare soddisfazione, segnalo che due gruppi di ricerca della Scuola, quelli di neuroscienze e di economia, hanno raggiunto un risultato eccezionale: tutti i progetti da loro presentati sono stati finanziati, dunque desidero esprimere un ringraziamento speciale al personale amministrativo che non ha mai fatto mancare il necessario supporto nell’espletamento delle procedure, fondamentale per il successo di queste iniziative".

