Finanza pubblica 60 milioni di euro investiti in due anni

60 milioni di euro di investimenti sul territorio complessivi tra il 2023 e il 2024: 20 milioni nel 2023 e ben 40 milioni lo scorso anno. Ammontano a questa considerevole cifra le risorse messe in campo dalla Provincia negli ultimi due anni. E si tratta di fatture pagate ad imprese, professionisti e fornitori relative ai numerosi progetti e lavori curati da Palazzo Ducale, che ha aperto i cantieri più importanti soprattutto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio scolastico superiore, ma anche per la manutenzione straordinaria di parte degli oltre 600 km di strade di competenza. Ottime performance anche nei tempi di pagamento dei fornitori che vengono effettuati, mediamente, in 14 giorni dal ricevimento della fattura. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati – ha dichiarato il presidente Marcello Pierucci – sia sotto il profilo economico, sia sotto quello morale".