"Finalmente un giorno bellissimo" Un anno dopo la fine dell’incubo

“E’ la notizia più bella, che veramente restituisce fiducia a me ma anche alla gente, e ce n’è bisogno. Ringrazio immensamente le forze dell’ordine che hanno chiuso il cerchio assicurando alla giustizia i malviventi che un anno fa mi avevano rapinato in casa, scaraventandomi anche per terra“. L’imprenditrice Gabriella Di Marco, oggi 86enne, conosciuta da tutti come la “Berluscona“, quasi non riusciva a credere ieri alle parole che le sono state comunicate direttamente, di persona, dai carabinieri.

L’episodio risale a più di un anno fa. Era il 27 febbraio quando i tre ragazzi fecero irruzione in casa sua, a Altopascio, e le spruzzarono spray urticante all’urlo “questa è una rapina“.

“Non fui remissiva, non lo sono per carattere, cercai di difendermi e così mi buttarono per terra. Ci vuole del coraggio nei confronti di una signora di 85 anni che poteva essere la loro nonna, ma non si fecero scrupoli – dice Gabriella Di Marco, fondatrice del marchio Dik Abbigliamento a Altopascio – Mi tolsero la collana con il gioiello e anche l’orologio. Oggetti a me molto cari perchè mi erano stati regalati da Alfiero, mio marito, che purtroppo ho perso alcuni anni fa. Sarei davvero felice se prima o poi potessero essere recuperati“.

Comunque quello di ieri per Gabriella Di Marco Fantozzi resterà un giorno speciale che cancella, almeno in parte, le ombre di quel terribile 27 febbraio dello scorso anno.

“Oggi faccio più attenzione prima di aprire la porta di casa, ma quella sera – ricorda l’imprenditrice – vidi questo volto di ragazzino nella telecamera e pensai che fosse mio nipote. Quando me li trovai in casa capii subito l’errore che avevo fatto. Oggi è davvero un altro giorno grazie all’operazione che hanno portato a buon fine le forze dell’ordine che evidentemente in tutto questo tempo non hanno mollato e sono stati sulle tracce dei malfattori“. Gabriella Di Marco aveva raccontato la sua terribile disavventura anche a Barbara D’Urso, nel corso di una puntata in diretta di Pomeriggio Cinque.

E se le telecamere di casa l’avevano “tradita“, altre telecamere posizionate dal Comune hanno fornito gli elementi utili per acciuffare la baby gang che aveva agito senza tanti scrupoli confidando di riuscire facilmente a dileguarsi nel buio. Così non è stato. “Oggi è davvero un giorno speciale – sottolinea l’imprenditrice – , anche perchè altrimenti viene da chiedersi perchè ci si dovrebbe comportare bene per una vita intera, lavorare senza risparmiarsi per 60 anni, per poi finire a 85 anni a essere vittima di queste angherie. Invece con questa operazione delle forze dell’ordine tutto ritrova un senso e ci restituisce fiducia“.

Laura Sartini