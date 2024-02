“Finalmente si riparte“. I commercianti sono soddisfatti per il viale riaperto

Riapre finalmente al traffico il viale di San Concordio. Esprimono sollievo, i commercianti, che possono dire addio alla strada bloccata. Dopo due lunghi anni di disagi e rallentamenti dovuti ai lavori all’incrocio di San Concordio, riaperto il 28 gennaio dopo il consolidamento al condotto sotterraneo, la via principale è finalmente stata riaperta al traffico.

Questa notizia ha suscitato un misto di sollievo e speranza tra i commercianti del quartiere, che durante tutto il periodo dei lavori stradali si sono scontrati con sfide abbastanza significative per le loro attività. Non per tutti è stato semplice fare i conti, subito dopo il periodo pandemico, con una limitazione così grande, che inevitabilmente ha cambiato flussi e abitudini di quartiere.

"È stato un periodo difficile per noi, abbiamo sofferto molto. - dichiara Gennaro Amone, proprietario del Planet Cafè - Sono felice che la strada sia finalmente accessibile, speriamo che questo si traduca in un aumento sia del traffico pedonale che delle abitudini che purtroppo si sono perse in questi anni. Ovviamente la nostra speranza è questa: far riprendere le abitudini ai cittadini, ricordargli che la strada è di nuovo percorribile e, per chi vuole, si può tornare alla normalità, cioè a rifrequentare questa zona". C’è chi, come Tiziana Reni, gestore dell’ortofrutta Lucca Centro, in via Guidiccioni, vicino all’area interessata dai lavori, esprime un sentimento di ottimismo.

"Abbiamo dovuto fare i conti con una diminuzione del flusso di clienti e con la difficoltà di ricevere forniture. Per non parlare dello smog e della puzza continua a causa del traffico creato dal semaforo. - spiega - Ora che la strada è riaperta, sia davvero contenti, speriamo di vedere un aumento delle visite da parte dei non residenti e di poter tornare a una routine lavorativa più serena". Anche nella farmacia Buti si respira molta più serenità.

"Non possiamo lamentarci, siamo una farmacia, per noi il lavoro difficilmente si ferma. - racconta Alessandro Cardelli - E’ solo stato tutto più complesso, soprattutto per il traffico e per i parcheggi, che sono un po’ la difficoltà di questa via". Tuttavia, non tutti sono così sereni riguardo al futuro. Antonio Manducci, proprietario della pasticceria Soave, teme che i commercianti e le loro attività siano stati poco presi in considerazione.

"Inutile sottolineare la serenità che ha dato la riapertura completa dell’incrocio. Ma si deve anche dire che c’è stata un po’ d’assenza nei confronti di noi commercianti. - spiega - Hanno preteso, senza provare a rassicurarci, che fossimo d’accordo su tutto, anche sulla gestione del cantiere. I lavori avevano la precedenza e noi siamo passati in secondo piano. Purtroppo abbiamo subito furti e scassi, ci vorrebbe più vigilanza". Nonostante le incertezze, la riapertura della strada rappresenta sicuramente un passo nella direzione giusta per il quartiere e i suoi residenti. Ora spetta alle autorità locali e ai commercianti stessi lavorare insieme per ricostruire e rinvigorire l’economia locale, affinché il quartiere possa tornare a prosperare come prima della lunga fase di lavori.

Rebecca Graziano