Film senza freni, per due giorni la Torre è “off“

La Torre Guinigi diventa protagonista assoluta anche del film di Peter Greenaway. Ieri e oggi il monumento cittadino rimane chiuso al pubblico per dare spazio ai ciak cinematografici con Dustin Hoffman e Helen Hunt. Scene clou, non solo dal punto di vista della resa spettacolare ma anche della trama del film che, non a caso, si potrebbe intitolare The Towers’ stories. Dopo una breve pausa pasquale la macchina del film è di nuovo in azione in vista di una settimana molto densa. In particolare, da mezzogiorno alle 2 di notte di oggi, scatterà il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi veicoli manifestazione, in via Sant’Andrea da intersezione via Guinigi a intersezione via Fatinelli, e anche in via delle Chiavi d’Oro da intersezione via Sant’Andrea a intersezione piazza San Gregorio, infine in via Buiamonti da intersezione via San Leonardo a intersezione piazza Santa Maria. Domani invece la troupe, secondo il piano di lavorazione, si sposterà in via Buiamonti, piazza San Gregorio e anche nella zona dei Fossi e di piazza San Francesco con divieti di transito e sosta che fioccheranno anche in via della Quarquonia, via Santa Chiara. Intanto Dustin Hoffman non smette di godersi la città. In questi giorni stato anche al ristorante All’Olivo (nella foto insieme al titolare Corrado Petretti) dove ha gustato tournedos di vitello al radicchio tardivo e crema di patate. La moglie ha invece scelto branzino all’isolana con verdure e patate.

Laura Sartini