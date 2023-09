Filippo Landi si laurea in Medicina a Pisa con il massimo dei voti

2Congratulazioni a Filippo Landi, classe 1998, solo 24 anni e già ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, facoltà di Pisa, con un risultato da incorniciare: 110 e lode con dignità di stampa. Un traguardo importante, raggiunto con il massimo della gratificazione per il punteggio ottenuto, con lode e dignità di stampa per la tesi presentata. Ieri una bella festa per lui con amici e parenti.