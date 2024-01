Filiera corta e vendita diretta. Convegno Cia

Un’occasione per confrontarsi su filiera corta e vendita diretta approfondendo temi come le norme igienico-sanitarie e le piattaforme digitali per la vendita dei prodotti. L’appuntamento è oggi alle 14.30 nella sala convegni della Cia Toscana Nord in viale Carlo Del Prete 347. All’incontro prenderà parte Alessandra Alberti (Cia Agricoltori Italiani Toscana) con l’intervento ”La vendita diretta in agricoltura”; a seguire Laura Bertolini (Cia Agricoltori Italiani Toscana Nord) parlerà delle norme igienico-sanitarie nella produzione primaria. Infine, Lucia Tacconi (Cia Agricoltori Italiani Toscana) affronterà la tematica delle piattaforme digitali per la vendita dei prodotti, soffermandosi in particolare sul market place Qualità Toscana e sul progetto Erasmus+ DigiFE.

Cia Toscana promuove l’acquisto diretto dai produttori attraverso due strumenti, all’interno di Toscana Direct, progetto co-finanziato Psr 14/20 della Regione Toscana sottomisura 16.4. La novità è il portale Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com) dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta degli associati. Qualità Toscana, rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità delle aziende, offrendo una vasta gamma di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, allo scopo di rendere facile e coinvolgente la scoperta dei prodotti da parte dei fruitori - navigatori.