Filecchio in Giostra" e "Filecchio Festival", Eventi tra Giugno e Agosto per Animare il Paese"

Saranno tanti gli eventi tra giugno, luglio e agosto che animeranno il paese di Filecchio. La vera novità è senza dubbio rappresentata da "Filecchio in giostra" , una specie del vecchio "giochi senza frontiere" televisivo che proporrà giochi popolari, ma anche rappresentazioni teatrali con competizioni amatoriali- A partecipare agli eventi squadre composte dai residenti della parrocchia di Loppia. Gli appuntamenti di questa speciale competizione sono per il 29 giugno, martedì 11 luglio, giovedì 20 e 27 luglio e sabato 26 agosto per la finale e la proclamazione dei vincitori. Tra gli eventi che ritornano, siamo alla seconda edizione di una manifestazione che lo scorso anno riscosse notevole successo, c’è anche Filecchio Festival che si terrà presso gli impianti sportivi il 4, 5, 6 agosto; un concorso di karaoke per non professionisti, a premi, organizzato dalla società sportiva Atletico Penarol e con la direzione artistica di Chiara D’Alfonso. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Barga. L’inizio delle serate alle 21,15 Per quanto riguarda l’evento, le prime due serate saranno dedicate alle qualificazioni, mentre la domenica avrà luogo la finale. La partecipazione è aperta a tutti con l’età minima di 14 anni e sono previste premiazioni per i primi tre classificati.