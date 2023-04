Filastrocche geografiche di Massimo Nico Domani la presentazione

L’appuntamento è per domani alle 17.30 alla libreria Ubik Lucca, dove si terrà la presentazione del nuovo libro di Massimo Niro, “Filastrocche geografiche” (Gruppo Albatros Il Filo). Con la partecipazione di Paolo Dapporto. “Ci sembra di vederlo questo “paesaggio umano”, così vario, sfaccettato, intrigante, quasi stordente; ci fa immaginare anche quest’uomo, il nostro autore, con le sue mille vite vissute dietro a quella da tutti conosciuta, perché a volte il noi che proiettiamo in un’esperienza, in un luogo visitato, è quello di quel momento, un attimo che si materializza per la necessità di esserci, esistere, permanere”. Massimo Niro è nato a Roma nel 1958 e vive a Impruneta. Laureato in giurisprudenza nell’Università degli Studi di Roma nel dicembre 1980, è entrato in magistratura nel 1983. Ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale di Prato, giudice del Tribunale di Firenze, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa e dell’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, giudice del Tribunale di Lucca. Da novembre 2021 è in pensione anticipata. È Vice-presidente dell’Associazione Volontario Penitenziario con sede a Firenze.