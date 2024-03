Filarmonica, open day per gli studenti

Aperte le iscrizioni alla scuola di musica della Filarmonica “G. Puccini“ di Montecarlo. Nell’ambito delle attività culturali ed educative organizzate dall’associazione, sono riprese a pieno regime le lezioni della scuola di musica, aperte gratuitamente a tutti i giovani in età scolare del comune di Montecarlo e dei Comuni vicini. La didattica si svolge con orari personalizzati presso la sede di via Roma, 3, ex Istituto Pellegrini-Carmignani, sopra la Biblioteca Comunale. Gli strumenti disponibili, fra quelli in uso all’organico bandistico, sono messi a disposizione in comodato d’uso gratuito, previa stipula di apposito contratto con i genitori degli allievi. Al fine di promuovere l’attività, nelle mattine di oggi e martedì 12, gli alunni del Comprensivo di Montecarlo potranno partecipare a due Open Day. Queste due giornate sono realizzate in collaborazione con il dirigente scolastico, Angelica Cecchi e con gli insegnanti di musica. Info: [email protected].

Ma. Ste.