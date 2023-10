Filarmonica “Catalani” Porcari: Open Day e corsi per i più giovani

Dopo la pausa estiva riprende l’attività della “Filarmonica Alfredo Catalani” di Porcari. Già in questa settimana inizieranno le prove del complesso bandistico in preparazione dei tradizionali concerti programmati per la fine dell’anno. Il primo impegno ufficiale è però già in calendario domenica prossima in occasione della tradizionale “Festa del Rosario”a Porcari. Un appuntamento molto importante è poi fissato per domani, nei locali dell’oratorio “Il Campanile” ex Cavanis, in Via Roma 121, gentilmente messi a disposizione dalla Parrocchia, dove, dalle ore 18, si terrà un “Open Day” durante il quale verranno presentati i corsi di musica e di majorettes, una novità assoluta quest’ultima per il territorio di Porcari, organizzati dalla Filarmonica. I corsi di musica, sempre indirizzati ai ragazzi, anche quest’anno saranno gratuiti grazie al fondamentale contributo economico dell’Amministrazione Comunale. L’insegnamento della musica ed in particolare degli strumenti a fiato ed a percussione è finalizzato al futuro inserimento dei giovani musicanti nell’organico della banda.