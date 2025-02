Fiamme in cucina. Paura all’asilo di Porcari

PORCARIUno dei due forni della cucina, utilizzata per la preparazione dei pasti, ha preso fuoco: grazie alla prontezza del personale scolastico, l’emergenza è stata gestita con tempestività ed efficacia, evitando che la situazione diventasse un pericolo per i bambini e per la struttura. È accaduto alla scuola di infanzia di via Sbarra a Porcari. Le maestre e il personale di supporto alle attività scolastiche hanno agito con lucidità, applicando alla lettera le procedure di sicurezza: hanno usato l’estintore per spegnere le fiamme, chiuso il gas, disattivato il quadro elettrico e portato i bambini all’esterno. Tutto si è svolto con ordine.

I piccoli, anzi, hanno vissuto l’accaduto come una sorta di avventura, senza percepire alcun senso di allarme. Sono stati ovviamente allertati anche i vigili del fuoco che, giunti sul posto poco dopo l’arrivo del primo cittadino Leonardo Fornaciari, hanno trovato una situazione sotto controllo. Non c’era nemmeno odore di fumo nell’aria e gli stessi vigili del fuoco hanno espresso il loro plauso per questa impeccabile gestione di un episodio potenzialmente pericoloso. Dopo le opportune verifiche, è stato accertato che non fosse necessario alcun intervento antincendio. Una volta ripristinate l’energia elettrica e il gas, la cucina è stata isolata in attesa della riparazione del forno. Il sindaco Leonardo Fornaciari ha ringraziato pubblicamente chi si è trovato a gestire l’emergenza: "Un grande grazie alle maestre, al personale scolastico. L’intervento tempestivo e lucido ha fatto sì che nessuno corresse pericoli".

Ma.Ste.