Fiadel, "Ascit Spa mette a rischio i lavoratori di raccolta rifiuti"

Fiadel interviene in merito al servizio di raccolta rifiuti. "La raccolta dei rifiuti “porta a porta” così com’è organizzata da Ascit Spa, nel tempo può causare agli operatori complicanze a livello fisico, come inabilità e malattie professionali invalidanti - scrive Fiadel - . Il verbale di accordo sindacale in sede aziendale del 6 giugno, relativo alla movimentazione dei contenitori superiore a 360 litri da un solo operatore, è in contrasto con il contratto Nazionale Utilitalia Servizi Ambientali e mette a serio rischio i lavoratori; per risolvere il problema sulla movimentazione manuale dei contenitori superiori a 360 litri e evitare il rischio infortuni, chiediamo l’introduzione del secondo operatore in tutte le frazioni merceologiche e non solo a quelle relative a umido e indifferenziato (RSU)".