Fiadel: "Ad Ascit il lavoro straordinario diventa normalità"

"Il lavoro straordinario diventa la normalità, urge l’intervento del sindaco di Capannori Menesini".

Protesta il sindacato Fiadel sulle turnazioni all’azienda Ascit, la struttura consortile che si occupa della raccolta dei rifiuti per i Comuni della Piana. Non sono esclusi scioperi.

"La Fiadel ha sempre chiesto all’azienda di attuare provvedimenti di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella movimentazione manuale dei carichi affinché venisse meno il rischio infortunio, specialmente nei mesi estivi dove l’emergenza caldo ha messo a repentaglio la salute degli addetti – sottolinea il coordinatore Fiadel di Lucca, Giuseppe Arduino – ma l’intera organizzazione di lavoro, predisposta per effettuare la raccolta dei rifiuti porta a porta, viene disposta seguendo un criterio a nostro avviso non appropriato, sbilanciando fortemente il carico e per terminare il servizio necessita di lavoro straordinario. Le pressioni verbali di alcuni responsabili non sono più tollerabili - continua la nota – l’azienda è stata più volte sollecitata, (ultimo incontro ad inizio agosto dove siamo stati convocati per discutere le lettere di richiamo a ben cinque nostri iscritti) deve riequilibrare le zone di raccolta, garantendo a tutti un’equa ripartizione dei carichi di lavoro. Tuttavia l’impresa ci ha invitati ( per l’ennesima volta) a confrontarci nel mese di settembre comunicandoci che i giri sono in fase di verifica e che rientrano all’interno delle 38 ore lavorative settimanali come da contratto suddiviso in quattro giorni di sei ore e due giorni di sette ore giornaliere. Inoltre, – dichiara Arduino, - ha erogato sospensioni a coloro che si sono rifiutati di fare lavoro straordinario anche se i giri di raccolta non sono ben definiti. Siamo dispiaciuti che nonostante la disponibilità del sindacato a trovare soluzioni atte ad evitare situazioni di stress e infortuni ai lavoratori, ci sia una disorganizzazione dei servizi, non si ricordano precedenti simili. Restiamo a disposizione ad un confronto serio e costruttivo con la proprietà di Ascit Spa e chiediamo che le sospensioni erogate ai dipendenti siano revocate. In mancanza di un riscontro da parte delle istituzioni locali , avvieremo le procedure previste dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori".

M.S.