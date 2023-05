Fiaccolata e veglia ecumenica per le vittime di omofobia e transfobia

Una fiaccolata nelle vie del Centro storico e poi una veglia ecumenica, per tutte le vittime di omofobia, bifobia e transfobia, nella giornata mondiale dedicata alla lotta a questa forma di violenza e sopraffazione. Ad organizzare l’evento la Chiesa Valdese di Lucca e il gruppo Camminando s’apre cammino (cristiani omosessuali a Lucca), mercoledì alle 20,45 davanti alla Chiesa di San Giusto: la fiaccolata partirá per raggiungere la Chiesa evangelica Valdese in via Galli Tassi, per una veglia.