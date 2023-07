Festival Musei del Sorriso "Attenzione al territorio"

Al via la seconda edizione del festival “I Musei del Sorriso“, fortemente voluto dalla rete di musei del Sistema Museale – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e in particolare dal presidente dell’Assemblea Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, Alessandro Colombini.

Colombini, quali sono le novità di questa edizione?

"Gli eventi sono stati studiati per un pubblico di tutte le età. La novità di quest’anno è che il Sistema Museale sta allestendo spettacoli originali per mettere in risalto eventi o personaggi del nostro territorio: in particolare ’incontro’ sulla strage di Sant’Anna di Stazzema, Fiore della Passione; su Santa Gemma Galgani e la Colonna Sonora per accompagnare i visitatori del Museo della Memoria di Borgo a Mozzano. Il filo conduttore è la memoria. Vogliamo creare cultura in un momento storico ed in una società che tende a comunicare tutto in maniera veloce e a volte troppo superficiale.

Sono 42 gli eventi in calendario fino a novembre. Ci sono altri argomenti di punta?

"Il tema della rivalutazione femminile nella poesia, nell’arte, nella fede, con un evento dedicato a Teresa Bandettini, poetessa alla corte di Elisa Bonaparte, e uno a Beatrice di Pian degli Ontani, pseudonimo di Maria Beatrice Bugelli, poetessa pastora nata a Cutigliano che era molto nota in Toscana".

Quale il suo ruolo e quello dell’assemblea nell’organizzazione?

"L’Assemblea che presiedo individua le linee di indirizzo che la Rete vuole seguire, ascoltando i bisogni dei singoli musei, che ad oggi sono 26 ed ai quali si aggiungeranno a brevissimo altri 6 nuovi musei, portando a 32 il numero complessivo".

Quali i partner culturali e organizzativi?

"La Fondazione Toscana Spettacolo che ha la co-direzione artistica insieme alla Fondazione Cresci e all’Ufficio Ufficio Politiche Scolastiche, Culturali e della Comunicazione Istituzionale della provincia di Lucca. Ma il calendario è possibile grazie al grande entusiasmo partecipativo dei musei aderenti".

Quale la filosofia dietro le scelte artistiche?

"Il Genius Loci, ovvero la declinazione della cultura in chiave locale. Siamo inoltre molto soddisfatti perché il percorso per trasformare i musei da luoghi di esclusiva conservazione di antiche collezioni a “motori” di cultura capaci anche di creare spettacoli attuali e vivaci sta finalmente diventando realtà".

R.L.