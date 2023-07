Foa, come prevedibile, ha fatto il pieno al Festival L’Augusta. Oltre cento persone hanno assistito alla presentazione del libro ‘Il Sistema (in)visibile’ dell’ex presidente della Rai Marcello Foa, intervistato per l’occasione dal giornalista Fabrizio Vincenti. “Pensavamo di essere padroni del nostro destino – ha esordito Foa – mentre altri, in luoghi che nemmeno immaginavamo e che non necessariamente coincidevano con governi e parlamenti, decidevano per noi”. Il dibattito si è districato in un’acuta analisi sulle attuali élite di potere e nei condizionamenti a cui le stesse sottopongono le masse. Il Festival proseguirà il 14 luglio, con il giornalista Boni Castellane intervistato dal collega Paolo Del Debbio.