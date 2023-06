Festival internazionale di musica da camera

Cinque concerti in luoghi simbolo del Comune di Camporgiano caratterizzeranno, tra giugno e agosto, il primo Festival internazionale cameristico, promosso dall’Amministrazione comunale, Filarmonica "Mascagni" e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Sarà – commenta il sindaco Francesco Pifferi – un’estate ricca di musica e spettacolo. I cinque concerti cameristici arricchiranno il già variegato programma di eventi che prevede anche due rappresentazioni teatrali su Ariosto e Calvino all’interno del GraalCultFest. Un ringraziamento particolare poi alle parrocchie nelle cui chiese si terranno i concerti e alla filarmonica di Camporgiano per la collaborazione e la Fondazione Crl per il sostegno finanziario".

Ieri mattina alla presentazione, insieme al sindaco Pifferi erano presenti Tiziana Biagioni, Monica Magazzini, Marco Colli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Fabrizio Santi presidente della filarmonica "Mascagni" e il direttore artistico lucano-toscano del festival e apprezzato flautista Raffaele Bifulco.

Il coordinamento organizzativo della manifestazione e la presentazione degli eventi sarà di Debora Pioli. Si parte domenica 25 giugno, alle 21, dalla chiesa di Santa Maria Assunta, nella frazione di Vitoio, con il concerto per flauto e chitarra in presenza della chitarrista Lucia Guerra. Il festival proseguirà sabato 15 luglio, sempre alle 21, nella chiesa romanica di San Biagio a Poggio, con il concerto per flauto e clavicembalo assieme al maestro Anna Cortini. In programma musiche di L. Vinci, M. Marais, J. S. Bach, Federico II di Prussia e J. J. Quantz. Sabato 29 luglio, alle 17.30, presso la chiesa di San Nicolao a Sillicano, si terrà il concerto per due flauti traversi del Duo Harmonious con un programma musicale dal Medioevo all’Ottocento. Raffaele Bifulco si esibirà con la flautista sammarinese Monica Moroni. Venerdì 4 agosto, alle 21, nella chiesa dei Santi Pellegrino e Felicita a Cascianella, concerto per quartetto di flauti, composto dai maestri Bruno Grossi, Raffaele Bifulco, Lucilla Piccioni e Francesca Mancuso. Il programma comprende musiche dei compositori G. Ph. Telemann, W. A. Mozart, F. Kulhau, R. Guiot. Infine, domenica 13 agosto, alle 21, la chiusura con il concerto per soprano, flauto e pianoforte, in presenza della soprano Simona Parra e della pianista Inessa Filistovich, nel giardino della Rocca Estense a Camporgiano. Il festival, che avrà natura itinerante e nelle prossime edizioni interesserà altre frazioni, si inserisce in un cartellone più ampio di eventi che il Comune di Camporgiano ha programmato per l’estate 2023, in collaborazione con tutte le Associazioni locali. In particolare, per celebrare il centenario del grande scrittore "ariostesco" Italo Calvino, la Rocca Estense di Camporgiano, il 6 e il 12 agosto, ospiterà due straordinarie rappresentazioni teatrali, nell’ambito del progetto "Calvino, Ariosto e le donne dell’Orlando Furioso", ideato e diretto da Consuelo Barilari.

Dino Magistrelli