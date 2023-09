Festival Economia e Spiritualità a Lucca: domani confronto tra i sindaci

Domani alle 11, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte, in piazza San Martino, si apre il Festival Economia e Spiritualità. Dibattito su “Pnrr e sostenibilità. Quale sviluppo per le città?“. Parteciperanno al confronto il sindaco Pardini e i primi cittadini di Pisa, Pistoia, Viareggio, Siena, Capannori (anche presidente della Provincia di Lucca), Collesalvetti, Coreglia (anche presidente della Unione dei Comuni Media Valle), da remoto anche la sindaca di Assisi Stefania Proietti. E’ previsto il collegamento da remoto con il professor Enrico Giovannini, presidente dell’agenzia per lo sviluppo sostenibile (Asvis), già Ministro delle Infrastrutture nel governo Draghi, già presidente dell’Istat.

Introduce il professor Nicola Lattanzi della scuola Alti Studi Imt. Modera Silvia Toniolo di Noi Tv. Il capitale spirituale è il tema del festival Economia e Spiritualità anno 2023, che vedrà ancora questi incontri: il centenario della nascita di Don Milani, con Paolo Landi allievo di Barbiana e l’istituzione Don Milani (22 settembre, Borgo a Mozzano, chiesa San Jacopo); Alberto Melloni, storico (24 settembre, Scandicci); David Lumera, psicoterapeuta, in dialogo con padre Guidalberto Bormolini (25 settembre, convento Montesenario, Vaglia); Luigino Bruni, responsabile internazionale del progetto Economy of Francesco (27 settembre, Lucca, sala arcivescovato); tra ottobre e novembre (Pistoia e Pisa) sono stati invitati il teologo Vito Mancuso Grazia Francescato, già presidente del Wwf, l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti e il conduttore televisivo Flavio Insinna.

All’evento di oggi parteciperà il gruppo musicale “Voci del Mediterraneo” composto da Giulio D’Agnello, Paola Massoni, Federico Pietroni, Massimo Rinaldi.