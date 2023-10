Festival dell’underground “Grandi nomi e realtà locali“

Al via Lucca Capannori Underground Festival 2023, con quattro incontri dedicati a presentazioni di libri, performances, musica e videoproiezioni che si terranno al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

Si inizia sabato 28 ottobre con una performance di Enzo Correnti e la proiezione di ‘Visioni Underground’. Nella stessa giornata ci sarà un’anteprima del nuovo libro di Aldo Gottardo, ‘Prima che divenga neve”.

L’11 novembre, vedrà ospiti due grandissimi nomi della musica alternativa italiana: Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. I due hanno suonato insieme ai Litfiba e, il secondo, anche nei CSI Consorzio Suonatori Indipendenti e nei Cccp. L’incontro vedrà il gradito ritorno - stavolta come co-conduttore della serata insieme a Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival, di Master Mixo, conduttore radiofonico a Radio Capital.

Si prosegue il 19 novembre con Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz.

Si chiude il 25 novembre con il tradizionale videoreportage fotografico di Marco Puccinelli, questa volta dedicato all’Algeria. “Siamo soddisfatti perché il festival è diventato ormai una realtà consolidata, un punto di ritrovo sia per gli artisti sia per un pubblico che non si accontenta della cultura mainstream - dichiara Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival-. Come sempre siamo riusciti a coinvolgere sia grandi nomi sia artisti del territorio culturalmente non omologati”.

“Anche per l’edizione 2023 abbiamo contribuito molto volentieri alla realizzazione di questo festival dedicato alla cultura underground – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Una manifestazione che anche quest’anno porta a Capannori importanti nomi della cosiddetta cultura alternativa, valorizzando al contempo anche gli artisti locali, proponendo linguaggi creativi diversi ed originali rispetto alla cultura tradizionale. In questo modo offre la possibilità di ampliare ulteriormente l’offerta culturale proposta dalla nostra amministrazione”.