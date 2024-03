Festival delle Frazioni. Sette grandi appuntamenti per conoscere il territorio

Inizierà domenica l’edizione 2024 del Festival delle frazioni del Comune di Castelnuovo, che si articolerà in sette tappe, in altrettante domeniche non consecutive, che avranno come protagoniste ogno volta frazioni diverse ovviamente del Comune di Castelnuovo, che ne è l’organizzatore in collaborazione con le associazioni paesane. Il primo incontro è ad Antisciana domenica 17 marzo, poi a Gragnanella il 24marzo, a Croce di Stazzana il 21 aprile, a Palleroso il 25 aprile Metello 28 aprile – Cerretoli 5 maggio e infine Rontano 19 maggio. "Ogni anno- spiega l’assessore Alessandro Pedreschi - gli organizzatori hanno cercato di collegare le sette tappe con un evento comune che facesse da filo conduttore per cui si sono alternate negli anni le passeggiate, l’inaugurazione delle panchine rosse, l’inaugurazione della biblioteca diffusa, la segnatura delle vecchie mulattiere che sono diventate una vera e propria rete sentieristica di interesse turistico denominata "Sentieri Furiosi" ed inaugurata proprio nell’anno del cinquecentenario dell’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana. Proprio questi sentieri saranno protagonisti del Festival delle escursioni, organizzato parallelamente dall’associazione Vis Movendi".

"Il Festival - aggiunge l’assessore Pedreschi- sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi sentieri Bargine- Metello e Capannelle-Croce di Stazzana, recentemente recuperati grazie ad un bellissimo intervento del Comune di Castelnuovo finanziato coi fondi del Psr. La scorsa edizione il filo conduttore delle sette tappe furono le piece teatrali dette "Pillole furiose", messe in scena da "Il circo e la Luna", la compagnia teatrale residente del teatro Alfieri. In questa edizione, invece, la novità assoluta sarà l’installazione di una "Panchina Parlante" che, perfettamente integrata con l’ambiente circostante, declamerà, grazie alle nuove tecnologie, una poesia di Olinto Dini diversa per ogni frazione". "Olinto Dini (1873-1951) - conclude l’assessore Alessandro Pedreschi- è stato un eccellente poeta castelnovese, forse non ancora abbastanza conosciuto, che negli anni ha prodotto una notevole quantità di poesie che quest’anno sono state raccolte in un’opera omnia. L’opera, realizzata dalla Proloco, è stata fatta per celebrare il 150º anniversario della nascita di questo importante poeta che, da ora in poi, sarà ricordato anche grazie alle "Panchine Parlanti".

Questo progetto si completa con la realizzazione di un passaporto delle frazioni che verrà distribuito a richiesta ai turisti o amanti del trekking che vorranno percorrere i sentieri furiosi e recarsi nelle 8 frazioni, in questo caso è compreso anche Colle, in cui saranno installate altrettante "Panchine Parlanti". Il passaporto sarà poi timbrato in ogni frazione".

Dino Magistrelli