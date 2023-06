Festival delle frazioni, nuova tappa Appuntamento a Croce di Stazzana "Edizione di grande successo"

Oggi, domenica 18 giugno, ci sarà la tappa conclusiva dell’edizione 2023 del ‘Festival delle Frazioni 2023’ del Comune di Castelnuovo a La Croce di Stazzana con escursioni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, sport e buon cibo. I precedenti appuntamenti si sono svolti a Antisciana, Cerretoli, Gragnanella, Metello, Palleroso e Rontano. La Polisportiva Vis Movendi, all’interno del programma, organizzerà il consueto festival delle escursioni, con ritrovo previsto alle 9.30 e partenza alle 10 presso il campo sportivo di Cerretoli. Per info: 379-2906924.

Alle 12, quindi, Il Circo e la Luna si cimenterà nello spettacolo teatrale "Orontea Regina dell’isola senza uomini" tratto dall’Orlando Furioso. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, il G.S. Orecchiella Garfagnana organizzerà la crono sprint, mentre, dalle 15.30 in poi, il giornalista Andrea Cosimini modererà la presentazione di due libri: il primo, "Una lacrima e un sorriso" , il secondo, "GarfaGnam". E dalle 15, merenda con frittelle e necci, più la tombola.

Soddisfatto l’assessore Alessandro Pedreschi: "Siamo giunti all’ultima tappa del festival e il bilancio è davvero molto positivo. Tutte e sette le frazioni coinvolte sono state prese d’assalto, a pranzo e per tutta la giornata, da centinaia di persone, che hanno così avuto un pretesto per visitare questi piccoli gioielli architettonici, paesaggistici e storici del capoluogo. Un particolare ringraziamento a tutte le associazioni paesane che hanno lavorato, con dedizione ed entusiasmo, in una sorta di ‘sana competizione’ fra chi faceva trovare il paese più bello".

