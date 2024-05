Festival della Comicità. Camporgiano cerca nuovi talenti

Da oggi si lavora per l’allestimento del primo Festival della comicità che si terrà in estate a Camporgiano nel rinnovato e funzionale anfiteatro "Gabriello Angelini", un evento artistico ispirato al teatro di William Shakespeare e dedicato a Gigi Proietti, uno tra i più grandi protagonisti della comicità e dello spirito shakespeariano. Il Festival è ideato e curato da Consuelo Barilari, attrice e regista, e realizzato dal Comune di Camporgiano in collaborazione con Schegge di Mediterraneo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Le attrici e gli attori che vorranno partecipare alle selezioni dovranno iscriversi entro il 30 maggio inviando una mail all’indirizzo [email protected], comunicando la data, tra quelle indicate e la fascia oraria nella quale intendono sostenere il provino.

Sono state fissate già le audizioni nazionali, rivolte ad attrici ed attori comici under 35, che si terranno domenica 2 e lunedì 3 giugno presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo. In questo primo anno si gestiranno le basi anche per la creazione di una compagnia di comici under 35 stabile del Festival che metterà in scena, ogni anno, spettacoli shakespeariani ma non solo. I dieci attrici ed attori comici under 35 che saranno selezionati a seguito delle suddette audizioni nazionali in programma all’Alfieri dal 13 al 20 luglio e dal 1° al 7 agosto, saranno impegnati poi in un percorso di alta formazione a Carpinelli in alta Garfagnana in n preparazione del festival che ci terrà in cinque località del Comune di Camporgiano in estate.

"Il Festival – spiega Barilari - costituisce un percorso virtuoso sulla comicità e una buona pratica sul Teatro di Shakespeare, che si fonda su tre punti: lo studio e la formazione sulla comicità attraverso la rivoluzione portata dal Fool nelle commedie di William Shakespeare; la messa in connessione tra ispirazione creativa ed artistica e ambiente naturale e storico che dialogano e dove la natura ‘si fa teatro’; infine la riqualificazione della Comicità attraverso interventi, incontri, libri".

Dino Magistrelli