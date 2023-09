Festival della Birra a Lucca: minacce, offese razziali e violenza

Ubriachi alla festa della birra, offese razziali ad un giostraio e miancce con una mazza agli addetti alla sicurezza. Una serata di ordinaria follia ad un evento paesano che solitamente è molto distante da questo clima di tensione e violenza.

Questo quanto successo lo scorso 17 luglio al Festival della Birra di Borgo a Mozzano, e che ha portato a 5 fogli di via emessi dal questore di Lucca.

Negli ultimi giorni la Divisione Anticrimine della Questura di Lucca ha notificato 5 provvedimenti amministrativi nei confronti di altrettanti soggetti che si sono evidenziati sotto il profilo della pericolosità sociale.

I fogli di Via Obbligatori sono stati emessi nei confronti di un gruppo di persone, dai 22 ai 34 anni, tra cui 2 cittadini albanesi residenti a Barga, un malese residente in provincia di Cremona e 2 italiani residenti uno a Barga e uno in provincia di Parma.

I cinque soggetti, tutti gravati da precedenti penali, hanno ricevuto provvedimenti di rimpatrio su segnalazione della Stazione Carabinieri di Bagni di Lucca, dalla quale si evince che in data 17 luglio, durante il “Festival di Birra”, svoltasi presso il Comune di Borgo a Mozzano, in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcooliche.

I cinque partecipavano ad un’animata discussione con il personale addetto alla sicurezza, nata per alcune affermazioni e offese di carattere razziale rivolte ad un giostraio.

Prima dell’arrivo dei militari, il gruppo si è dato alla fuga, ma non prima di aver brandito una mazza da baseball all’indirizzo di un addetto alla sicurezza e successivamente, nel tentativo di sottrarsi ai controlli di polizia, cagionato lesioni ad altri militari che, liberi dal servizio, erano intervenuti per coadiuvare l’intervento dell’unica pattuglia presente.