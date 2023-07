Festival del fiume 2023 Il miele, assaggi guidati

Pronti per la quarta ed ultima settimana di appuntamenti del Festival del fiume 2023, evento inserito nel calendario Vivi Lucca, dedicato a tre temi strettamente connessi che coinvolgono direttamente il nostro futuro e quello del pianeta: cibo, ambiente, sostenibilità. Oggi pomeriggio alle 17 “Il miele: apprezzarlo per proteggere gli impollinatori” - dibattito sulle api e su tutta la comunità degli impollinatori selvatici con consigli pratici per proteggerli - A seguire: Degustazione di mieli guidata da Francesca Cosci dell’azienda La Mieleria del Castello. Dalle 20.30 - su prenotazione - degustazioni a buffet “Il miele nel piatto”. Domani invece alle 10.30 premiazione Concorso fotografico “ Vita sul Fiume : uomini, animali e piante del Parco Fluviale del Serchio”, alle 17 “Campi da mangiare”, il naturopata Marco Pardini ci accompagnerà in una passeggiata alla scoperta dei segreti delle erbe spontanee , commestibili e non, che caratterizzano la biodiversità del Parco Fluviale del Serchio.

A seguire Presentazione del libro “ La casa delle parole ritrovate” di Marco Pardini. Dalle ore 20. 30 - su prenotazione - degustazioni a buffet “Erbi e dintorni”. Sulle pagine Facebook e Instagram di Albogatti l’aggiornamento di tutti gli eventi Per informazioni e prenotazioni i numeri sono 366.1758719 e 349.1219716.