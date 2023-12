Feste speciali nel borgo di Cascio. Restaurata la Madonna dei Buglioni

Feste natalizie speciali nello storico borgo di Cascio, nel comune di Molazzana, con i rituali della tradizione che si perpetuano con rinnovato entusiasmo, sempre nel segno consolato dell’accoglienza e del desiderio di condivisione. Così, dopo la Santa Messa nella serata della vigilia di Natale celebrata nella Chiesa parrocchiale, intorno alle 23 tutti gli abitanti si sono riuniti nella piazza per scambiarsi gli auguri, scaldati reciprocamente dal calore dei compaesani e anche da un buon bicchiere di vin brulè o da una tazza di cioccolata calda. Banchetto pre natalizio organizzato dalla Asr Cascio, l’Associazione caratterizzata dalla massiccia presenza al suo interno di quasi l’intero paese. Per la gioia dei più piccoli, ma in realtà anche degli adulti presenti, ha poi fatto la sua comparsa anche Babbo Natale, con sorrisi e semplici doni per tutti.

Passato il giorno di Natale in famiglia, la comunità di Cascio si è nuovamente riunita per festeggiare il Patrono, Santo Stefano, e per salutare il ritorno, dopo il restauro, di una delle più importanti opere contenute nella Chiesa dei Santi Lorenzo e Stefano; la Madonna col Bambino incoronata da due Angeli, terracotta invetriata della Bottega dei Buglioni risalente ai secoli XV e XVI. Per tutta la giornata di Santo Stefano, le campane hanno suonato a festa, grazie alla presenza del gruppo dei Campanari di Cascio e Perpoli.

Dopo la Messa, animata dalla Corale di Cascio e Molazzana e celebrata dal parroco Fra Benedetto Mathieu, è stato presentato, a cura di Massimo Moretti, il minuzioso intervento di restauro, la preziosa terracotta invetriata è stata infine scoperta e accolta con grande gioia dai tanti presenti che avevano riempito il luogo sacro.

Presente il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, ente grazie al cui contributo, aggiunto alle donazioni dei parrocchiani, si è potuto realizzare l’intervento di restauro della Madonna col Bambino. Con lui, il sindaco di Molazzana, Andrea Talani e il consigliere di Regione Toscana Mario Puppa. Naturalmente, la festa è continuata oltre la cerimonia ufficiale, con l’arrivo di tante specialità tipiche da degustare in compagnia, come le immancabili crisciolette, il castagnaccio, le mondine, poi ancora vin brulè e cioccolata calda. Un passaggio alla Casina della Befana per imbucare nella magica cassetta della posta la letterina con descritti gli ultimi desideri, ha suggellato perfettamente la giornata di grande festa.

Fiorella Corti